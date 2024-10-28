Керлингисты Подмосковья завоевали «бронзу» на международных соревнованиях

Два подмосковных спортсмена стали бронзовыми призерами международных соревнований по кёрлингу в составе национальной команды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители региона Михаил Васьков и Александр Еремин заняли третье место в соревнованиях среди мужских команд в составе сборной Россия-2. Победителем в этой категории стала пятерка Россия-1, а на второй ступени пьедестала расположились спортсмены из Санкт-Петербурга.

Международные соревнования по керлингу проходили с 23 по 28 октября 2024 года в Санкт-Петербурге. В этом году в состязаниях приняли участие 12 женских и 12 мужских команд из Северной столицы, Москвы, Владимирской области и Челябинской области, а также представители Белоруссии, Сербии, Турции и сборные России.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.