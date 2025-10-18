Катки в новых локациях появятся в Москве зимой

В Москве появятся катки в новых локациях в рамках воплощения в жизнь проектов комплексного благоустройства и реабилитации территорий, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На главной площади «Лужников» зимой фонтан будет превращаться в каток. Его площадь составит более 16 тыс. кв. м.

В музее-заповеднике «Коломенское» начнет функционировать один из наиболее длинных линейных катков. Его заливают вдоль Москвы-реки. Длина составит 1,7 км.

Также будут открыты и популярные локации. Так, на главном катке России на ВДНХ можно будет кататься вдоль Главной аллеи и фонтанов «Дружба народов», «Каменный цветок».

Покататься можно будет и рядом с Северным речным вокзалом. Там заработают бесплатный прокат, уютные кафе и удобные павильоны для переодевания.

