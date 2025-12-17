Каратисты Лобни взяли 4 медали на международном турнире в Стамбуле

С 11 по 14 декабря спортсмены из Лобни выступали на международном турнире по каратэ WKF 15th Turkish Open в Стамбуле. Соревнования собрали более 1400 участников из 30 стран мира, включая Россию, Турцию, Италию, Францию, Великобританию, Индонезию и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда из Лобни показала отличные результаты, завоевав четыре медали в различных дисциплинах.

Так, Николай Развалов победил в категории «ката» (юноши 12–13 лет); команда в составе Евгения Ахметова, Николая Развалова и Кирилла Лобушева также завоевала 1 место (ката, юноши 12–13 лет). Лобненка Александра Кибирева заняла 2 место в категории «ката» (девочки 10–11 лет), а Евгений Ахметов — 2 место в категории «ката» (юноши 12–13 лет). Ребята тренируются под руководством наставников Ивана Ларина и Павла Кувшинова.

Вклад лобненцев позволил сборной России занять 6-е общекомандное место в соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.