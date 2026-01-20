Каратисты из Подмосковья примут участие в Кубке наций в Москве в феврале 2026 года

Каратисты Московской области выступят на III международном турнире по киокусинкай «Кубок наций», который пройдет с 27 февраля по 2 марта 2026 года в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир «Кубок наций» соберет более 1500 спортсменов из более чем 30 стран, включая страны БРИКС, а также представителей 50 регионов России, в том числе Донбасса и Новороссии. В первый день соревнований выступят юноши и девушки 12–13 лет, во второй — участники 14–17 лет и взрослые спортсмены всех весовых категорий.

Зрителей ждет насыщенная программа с участием звезд спорта, эстрады и блогеров. Перед финальными поединками пройдет торжественный вынос флагов стран-участниц. Для посещения турнира требуется обязательная регистрация, после которой каждому посетителю будет выслан электронный билет.

Соорганизаторами турнира выступают Общероссийская спортивная федерация «Ассоциация Киокусинкай России», Союз промышленников и предпринимателей «Иволга» и клуб «Подольск-Додзе». Основной спонсор — холдинг «Строительный Альянс», поддерживающий развитие детско-юношеского спорта.

Руководитель клуба «Подольск-Додзе» Максим Аборин отметил, что турнир ежегодно объединяет спортсменов из разных стран и регионов России, подчеркивая важность уважения, силы духа и стремления к развитию.

Первый турнир прошел в 2024 году в Чехове, второй — в 2025 году в Москве, собрав 1 800 участников из 26 стран. Прямую трансляцию прошлогодних соревнований посмотрели более 600 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.