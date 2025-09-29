Каратистка Химок стала серебряным призером Кубка «Храброе сердце»

В Москве завершились региональные соревнования по карате киокусинкай «Храброе сердце». По результатам состязаний ученица спортивной школы «Химки» Юлианна Убушиева заняла второе место, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В традиционном турнире участвовали спортсмены в возрасте от 6 до 35 лет в соответствующих весовых категориях. Более двухсот каратистов соревновались в составе команд Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Калининградской областей. Наш округ на Кубке представили воспитанники спортшколы «Химки» под руководством тренера Артура Бабаева.

В младшей возрастной группе призовое место удалось занять подрастающей представительнице химкинской Федерации киокусинкай. Ученица спортшколы «Химки» Юлианна Убушиева стала серебряным призером в своей категории.

Киокусинкай — один из самых трудных и зрелищных разновидностей карате. Поединки в данном виде проходят без защитного снаряжения. Его основатель — Масутацу Ояма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.