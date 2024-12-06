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Капитальный ремонт проведут в спорткомплексе в округе Подмосковья в 2025 г

В городском округе Шаховская намерены провести капитальный ремонт здания спорткомплекса МАУ «Шаховской ДОК» с поставкой оборудования. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Спорткомплекс МАУ «Шаховской ДОК» расположен по адресу: Московская область, г. о. Шаховская, р. п. Шаховская, ул. 1-я Советская, д. 61. Планируется отремонтировать 973,3 кв. м здания спорткомплекса.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.