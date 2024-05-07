Кабаева после инаугурации Путина высказалась об участии России в Олимпиаде

Заслуженный мастер спорта и общественный деятель Алина Кабаева после инаугурации президента Владимира Путина заявила, что если Минспорт РФ даст согласие на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024 без флага и гимна, то они обязательно поедут на соревнования, пишет SHOT .

Кабаева ответила на вопрос журналиста, будет ли российский флаг подниматься на международных соревнованиях в течение ближайших 10 лет.

«Ну, конечно, будет подниматься! Они все думают, что наш спорт не будет развиваться, а он развивается. Потому, что есть люди, которые болеют спортом и развивают его, и помогают детско-юношескому спорту», — сказала Кабаева.

Олимпийская чемпионка считает, что спортсмен — «тот же воин, он подчиняется тренерам, которые принимают решение об участии в тех или иных соревнованиях».

Кабаева выразила надежду, что в будущем все будет хорошо и спорт будет вне политики, как сейчас художественная гимнастика. На последних соревнованиях в Пекине звучал российский гимн и поднимался флаг страны после того, как спортсмены заняли первое место.

Журналисты ранее пристально следили за тем, кто посетит инаугурацию Владимира Путина 7 мая. Оказалось, что американский посол Линн Трейси пропустила церемонию, временно уехав из России.

В Кремле во вторник прошла церемония инаугурации Владимира Путина на пятый президентский срок. На церемонии не было представителей США, Великобритании и большинства стран Евросоюза.