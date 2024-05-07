Американский посол Трейси пропустила инаугурацию Путина, уехав из РФ

сегодня в 12:35

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что американский посол Линн Трейси временно покинула Москву, на инаугурации президента Владимира Путина ее нет, пишет РБК .

Рябков отметил, что США уведомили Россию о том, что посол Трейси временно покидает страну.

«Соответственно, как я понимаю, в том числе из сообщения Госдепартамента вчерашнего, ее присутствие не предусмотрено на сегодняшней церемонии», — сказал Рябков.

Речь идет о церемонии инаугурации Владимира Путина, который официально вступил в должность российского президента после победы на выборах в марте 2024 года с результатом 87,28% голосов.

Путин отправился на инаугурацию на на обновленной модели Aurus Senat. Данным автомобилем российский лидер воспользовался впервые.