Путин отправился на инаугурацию на обновленной модели Aurus Senat
Фото - © Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент России Владимир Путин отправился на торжественную церемонию инаугурации на обновленной модели автомобиля представительского класса Aurus Senat.
Путин выехал из Первого корпуса Кремля на обновленном лимузине. Этим автомобилем с номером О 902 ВН глава государства воспользовался впервые.
Черный седан проедет до Большого Кремлевского дворца. Рестайлинговый автомобиль получил ряд обновлений, в том числе изменение дизайна передней решетки, бампера и крыльев. Все новые детали произведены в России.
Впервые Путин проехал на Aurus на прошлой инаугурации 7 мая 2018 года. С тех пор глава государства постоянно передвигается на автомобиле отечественного производства.
Aurus Senat производят московская ФГУП «НАМИ» и татарстанская компания «Соллерс-Елабуга». Автомобиль выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин. Машину назвали в честь Сенатской башни Московского Кремля.