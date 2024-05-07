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Путин отправился на инаугурацию на обновленной модели Aurus Senat

Президент России Владимир Путин отправился на торжественную церемонию инаугурации на обновленной модели автомобиля представительского класса Aurus Senat.

Путин выехал из Первого корпуса Кремля на обновленном лимузине. Этим автомобилем с номером О 902 ВН глава государства воспользовался впервые.

Черный седан проедет до Большого Кремлевского дворца. Рестайлинговый автомобиль получил ряд обновлений, в том числе изменение дизайна передней решетки, бампера и крыльев. Все новые детали произведены в России.

Впервые Путин проехал на Aurus на прошлой инаугурации 7 мая 2018 года. С тех пор глава государства постоянно передвигается на автомобиле отечественного производства.

Aurus Senat производят московская ФГУП «НАМИ» и татарстанская компания «Соллерс-Елабуга». Автомобиль выпускается в двух типах кузова — седан и лимузин. Машину назвали в честь Сенатской башни Московского Кремля.