Юные кикбоксеры из Раменского завоевали 18 медалей на турнире в Москве

С 3 по 6 апреля в столице прошел открытый турнир ГБУ ДО «МГФСО» по кикбоксингу, в котором приняли участие 12 спортсменов из раменского клуба боевых искусств «Монах». Юные кикбоксеры завоевали 18 медалей различного достоинства. Спортсмены выступили в дисциплинах лайт-контакт и поинтфайтинг, передает пресс-служба администрации муницпалитета.

Они привезли домой 5 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Золотые награды завоевали Павел Голавский (лайт-контакт и поинтфайтинг), Дмитрий Сорокин и Алексей Шибаров (лайт-контакт), а также Артем Репин (поинтфайтинг).

Серебряными призерами стали Дмитрий Сорокин и Алексей Шибаров (поинтфайтинг), Михаил Крючков (лайт-контакт и поинтфайтинг), а также Илья Харламов (лайт-контакт).

Бронзовые медали завоевали Артем Репин (лайт-контакт), Егор Иванов, Михаил Нижевский (лайт-контакт и поинтфайтинг), Даниил Кулаков и Сергей Загороднов (лайт-контакт).

Два других воспитанника клуба — Тимур Андреев и Артем Сорокин — хоть и не попали на пьедестал, но получили ценный опыт участия в соревнованиях высокого уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.