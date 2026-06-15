Юные борцы Подольска отметили День России тренировкой со звездами

Спортивный праздник ко Дню России прошел 12 июня в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» в Подольске. Юные дзюдоисты и самбисты от 7 до 25 лет приняли участие в мастер-классе и автограф-сессии с известными спортсменами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник организовала федерация дзюдо и самбо городского округа Подольск. В торжественной части воспитанники спортивных школ вместе с тренерами и почетными гостями исполнили Государственный гимн Российской Федерации.

Заслуженный тренер России Дмитрий Воробьев отметил, что такие встречи помогают детям увидеть реальный путь к спортивным достижениям.

«Ребята часто видят олимпийцев и чемпионов только по телевизору. Но совсем рядом с ними, в одном зале, тренируются такие же сильные спортсмены, победители крупных турниров. Наш мастер-класс — это отличная возможность перенять опыт у лучших, увидеть их коронные броски и понять, что стать чемпионом — абсолютно реальная задача», — пояснил Воробьев.

Мастер-классы провели известные спортсмены. Анна Классен — тренер и действующая спортсменка, единственная в Подольске женщина — мастер спорта одновременно по дзюдо и самбо, чемпионка Кубка Европы по дзюдо и бронзовый призер первенства мира по самбо. Александр Плеханов — мастер спорта по дзюдо и самбо, победитель первенства России до 24 лет и бронзовый призер чемпионата страны текущего года. Также опытом поделились мастер спорта России Иван Золотов и мастер спорта по дзюдо Иван Цветков.

В практической части Александр Плеханов показал сложный переворот в партере.

«Сегодня я показал ребятам особую технику переворота в партере, которую в свое время перенял во время тренировок у чемпиона мира Яго Абуладзе. Этот прием не раз выручал меня на крупных турнирах. Надеюсь, подольские ребята возьмут его на вооружение и будут успешно применять на соревнованиях», — поделился Плеханов.

В завершение прошла автограф-сессия. Организаторы подготовили памятные брошюры с иллюстрированным описанием лучших бросков и приемов подольских чемпионов. Участники получили автографы и сделали фотографии со спортсменами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.