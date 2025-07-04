Юнармейцев из Подольска наградили за успехи в военно-спортивной игре «Айбын 2025»

Юнармейцев из Подольска наградили благодарственными письмами в Центральном парке Вооружённых сил Российской Федерации «Патриот». Ребят отметили за выдающиеся успехи в военно-спортивной игре «Айбын 2025», которая недавно прошла в Казахстане. Торжественную церемонию провёл лично начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», Герой России Владислав Головин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Эти награды — признание силы и целеустремленности юных подольчан, которые достойно представили Подольск и нашу страну на международной арене. Их успехи вдохновляют и служат примером для всех, кто стремится к служению Родине и укреплению духа единства», — сказала глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Максимилиан Еной, Иван Топал и Арсений Бабашов из юнармейского отряда «Витязь-Быково» школы имени Д. И. Зернова выступали в составе российской команды и состязалась с участниками из шести стран. Всего в игре приняло участие более 800 человек.

В результате юнармейцы завоевали семь призовых мест. Ребята заняли первое место в конкурсе по робототехнике Smart Sarbaz и вторые места в стрельбе из пневматической винтовки, в интеллектуальной игре Айбын дарыны, в сборке-разборке автомата Калашникова, в перетягивании каната и в военизированной эстафете и кроссе.

Мероприятие приурочили к 80-летию Великой Победы и 100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Она была выпускницей Центральной женской снайперской школы, которая некоторое время располагалась в Подольске. Молдагулова уничтожила 78 врагов, вела бой даже после ранения и спасала товарищей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.