Жительница Кашир Международного шахматного фестиваля «Черная пешка»

В Бресте (Беларусь) завершился IX Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» для детей и взрослых. Фестиваль стал настоящим праздником для любителей шахмат. В программу вошли турниры по быстрым шахматам, блицу, шведкам, сеанс одновременной игры с гроссмейстером, пешечный бой, конкурс решения шахматных задач, конкурс шахматных рисунков и еще много других различных мероприятий, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ученица секции «Шахматы» спортивной школы «Кашира» Мария Конотоп под руководством тренера Сергея Валентиновича Конотопа достойно представила на фестивале наш округ.

Турнир по быстрым шахматам проходил в течение двух дней с контролем 15 минут + 10 секунд за каждый ход. Проведя весь турнир в лидерах, Марии нужна была только победа в последнем туре для сохранения лидирующих позиций в женском зачёте. И эту победу Мария смогла одержать, заняв в итоге первое место среди девушек и восьмое место в общем зачёте при 59 участниках.

Также на третий день фестиваля состоялся блицтурнир. В этой дисциплине Мария заняла третье место среди девушек.

IX Международный шахматный фестиваль «Черная пешка» собрал более тысячи участников из разных стран, превратившись в грандиозное событие с 25 турнирами, 8 тысячами шахматных фигур и более 15 тысячами партий.

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