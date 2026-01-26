Яна Егорян из Подмосковья выиграла бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в США

Саблистка из Подмосковья Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Солт-Лейк-Сити с 19 по 28 января 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яна Егорян, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Химках, стала бронзовым призером этапа Кубка мира по фехтованию. Благодаря прошлогодней победе на чемпионате мира спортсменка вернулась в топ-16 мирового рейтинга и получила право стартовать с тура прямого выбывания.

На пути к полуфиналу Егорян одержала победы над Марю Вецкевич из Польши, Айякоз Джумамуратовой из Узбекистана, Чжон Хайён из Южной Кореи и олимпийской чемпионкой Манон Апити из Франции. В полуфинале она уступила двукратной чемпионке мира Мисаки Эмуре из Японии.

Победительницей соревнований стала француженка Нуча Сара, а вторую бронзовую медаль завоевала итальянка Микела Баттистон. Этап Кубка мира проходит в США с 19 по 28 января 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.