Якушев пополнил копилку российской сборной на Паралимпиаде

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Россиянин Якушев завоевал паралимпийское золото по прыжкам в длину

Российский легкоатлет Матвей Якушев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, пишет « Матч ».

Якушев одержал победу в соревнованиях в классе Т20 по прыжкам в длину среди спортсменов с нарушением интеллекта.

Он показал результат в 7,51 м.

Медаль Якушева стала 64-й для российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже и 20-й золотой наградой.

Накануне золото завоевал российский легкоатлет Иван Ревенко.