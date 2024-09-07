Якушев пополнил копилку российской сборной на Паралимпиаде
Россиянин Якушев завоевал паралимпийское золото по прыжкам в длину
Российский легкоатлет Матвей Якушев завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Париже, пишет «Матч».
Якушев одержал победу в соревнованиях в классе Т20 по прыжкам в длину среди спортсменов с нарушением интеллекта.
Он показал результат в 7,51 м.
Медаль Якушева стала 64-й для российских спортсменов на Паралимпиаде в Париже и 20-й золотой наградой.
Накануне золото завоевал российский легкоатлет Иван Ревенко.