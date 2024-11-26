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IV сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» стартует в новом формате

Во Всероссийский день хоккея, 1 декабря, команда звезд «Легенды хоккея» откроет IV сезон подмосковного проекта «Выходи во двор» в Черноголовке. Впервые в истории проекта тренером любительской сборной жителей выступит звездный гость, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Игра пройдет на льду хоккейного комплекса Спортивной школы «Черноголовка». Именно этот каток ежегодно открывает зимний сезон в Московской области и первым приглашает любителей коньков. В этом году он начал работу 19 октября и готов принять любителей хоккея на открытии IV сезона проекта «Выходи во двор».

В составе команды Легенд на лед выйдут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев и звезды Континентальной хоккейной лиги. Неизменным тренером команды профессионалов остается легендарный Як-15 Александр Якушев.

Специальными гостями первого матча сезона в составе сборной профессионалов станут: российский актер театра и кино, хоккеист Пономарев из сериала «Молодежка» Илья Коробко, российский хоккеист, обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин, а также представитель медийной команды «Роспресса», комментатор и эксперт Матч ТВ и КХЛ ТВ Виталий Магранов.

Тренером команды жителей в первой встрече нового сезона станет российский актер, каскадер, звезда блокбастера «Бой с тенью» и популярного сериала о хоккее «Молодежка» Денис Никифоров.

Традиционно матч Легенд хоккея с любительской командой жителей станет ярким спортивным праздником: на площадке для зрителей будут организованы различные спортивные активности с призами, а для юных хоккеистов двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков проведет традиционный мастер-класс.

Место проведения: г. Черноголовка, б-р архитектора Толмачева, д. 3, СШ «Черноголовка».

Дата: 1 декабря 2024 года.

Следующий матч состоится 14 декабря в парке Малевича в Одинцове. 21 декабря Легендам бросит вызов любительская сборная Егорьевска — хоккейные баталии пройдут на катке Парка 200 лет Егорьевску. На январь–февраль 2025 года график формируется.

Матчи в рамках проекта «Выходи во двор» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.