Итальянская «Аталанта» прервала победную серию «Байера»

Финал Лиги Европы прошел в Дублине. Хет-триком отличился полузащитник Бергамо Лукман.

Это первое поражение «Байера» в сезоне — беспроигрышная серия длилась 51 матч.

В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который сегодня попал в заявку, но на поле не вышел.