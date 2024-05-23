Итальянская «Аталанта» прервала победную серию «Байера»
Итальянская «Аталанта» выиграла Лигу Европы
Итальянская «Аталанта» выиграла Лигу Европы, обыграв немецкий «Байер» 3:0, игры транслировали на телеканале «Матч».
Финал Лиги Европы прошел в Дублине. Хет-триком отличился полузащитник Бергамо Лукман.
Это первое поражение «Байера» в сезоне — беспроигрышная серия длилась 51 матч.
В составе «Аталанты» выступает полузащитник сборной России Алексей Миранчук, который сегодня попал в заявку, но на поле не вышел.