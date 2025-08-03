Историческое золото и рекорд: пловцы из РФ блистают на первенстве в Сингапуре

Впервые в истории российского плавания мужская команда завоевала высшую награду в комплексной эстафете 4×100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Сингапуре, пишет РЕН ТВ .

Квартет в составе Егора Корнева, Андрея Минакова, Мирона Лифинцева и Кирилла Пригоды не только принес России золото, но и установил новый рекорд чемпионатов мира, преодолев дистанцию за 3 минуты 26,93 секунды.

Российский триумф на этом не закончился. В индивидуальном заплыве на 50 метров на спине Климент Колесников финишировал с результатом 23,68 секунды, что принесло ему звание чемпиона мира. Примечательно, что серебряную медаль разделили россиянин Павел Самусенко и южноафриканец Питер Кетце, показавшие одинаковое время — 24,17 секунды.

Российский спортсмен Илья Бородин завоевал бронзовую награду в комплексном плавании. Преодолев 400-метровую дистанцию за 4 минуты 09,16, пловец успешно финишировал третьим, пополнив копилку медалей сборной.