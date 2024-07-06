Испания обыграла сборную Германии в рамках Евро-2024

Сборная Испании стала первым полуфиналистом чемпионата Европы по футболу, обыграв хозяев турнира из Германии, пишут СМИ.

Счет на 51-й минуте открыл полузащитник сборной Испании Дани Ольмо. Немцы сравняли счет на 89-й минуте. В дополнительное время точку в матче на 119-й минуте поставил Микель Мерино.

Таким образом, сборная Испании во второй раз подряд сыграет в полуфинале Евро-2024.

«Фурия роха» доходила до полуфинала на четырех из пяти последних чемпионатов Европы.

В 2008-м и 2012-м испанцы праздновали победу в турнире.