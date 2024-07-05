Сборные Испании и Германии встретятся в четвертьфинале Евро-2024. Игра состоится 5 июля на стадионе в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Посмотреть борьбу двух команд за выход в полуфинал можно на канале «Матч ТВ» и онлайн-платформе Okko.

Испания по итогам группового этапа стала лидером в группе В и набрала 9 очков. В 1/8 финала она смогла обойти Грузию со счетом 4:1.

Немцы заняли первое место в группе А и набрали 7 очков. Сборная Германии на предыдущем этапе смогла обыграть Данию со счетом 2:0. Обе команды — самые титулованные сборные Евро. Каждая из них побеждала в турнире трижды.

Эксперты считают, что в борьбе двух легендарных команд вперед выйдут подопечные Луиса де ла Фуэнте — главного тренера сборной Испании. При этом болельщики уже сделали свои ставки. Они оценивают возможность победы испанцев в 2.75, а немцев во главе с Юлианом Нагелшьсманом — в 2.90. Ставки за ничью принимаются за 3.30.

Чемпионат Европы по футболу проходит каждые четыре года среди команд, входящих в состав УЕФА. Финальный этап длится месяц — с 14 июня по 14 июля. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в 21:00 на Олимпийском стадионе в Берлине.