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Исинбаева прибыла в Волгоград из Испании на прощание со «вторым отцом»

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева приехала в Волгоград на Дмитровское кладбище, чтобы попрощаться с заслуженным тренером РФ Евгением Трофимовым. Спортсменка прибыла из Испании, сообщает V1 .

Исинбаева возложила цветы к могиле Трофимова. На опубликованных кадрах она выглядела грустной.

Трофимов умер 3 января 2025 года в возрасте 80 лет. Он тренировал множество победителей и призеров советских, российских и международных соревнований. Обладал госнаградами, например, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

После гибели Трофимова, Исинбаева сказала, что считала его «вторым отцом».

Ранее сообщалось, что спортсменка уйдет из комиссии атлетов МОК из-за подозрений в связях с ВС РФ.