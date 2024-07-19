Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после подозрения в связях с армией РФ

Олимпийская чемпионка и многократная рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) после Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте МОК, пишет Infox .

Наряду с Исинбаевой комиссию покинут еще трое членов, чьи полномочия истекают в этом году. На их места претендуют 29 кандидатов.

Ранее МОК инициировал проверку в отношении Елены Исинбаевой на предмет возможных нарушений этического кодекса организации. По ее итогам было установлено, что олимпийская чемпионка не принимала участия в специальной военной операции на Украине и не имела контрактов с министерством обороны РФ или силовыми структурами.

В связи с этим титулованной спортсменке разрешили остаться в составе комиссии.