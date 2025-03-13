Иранский футболист Гандипур может перейти в московский «Спартак» за 1 млн евро

Контракт форварда Гандипура в случае перехода в РПЛ составит около 1 млн евро

Нападающий молодежной сборной Ирана по футболу Реза Гандипур может перейти в московский «Спартак», сообщает Metaratings.ru .

Сумма трансфера 19-летнего иранского футболиста, который играет за клуб «Малаван», может составить около 1 млн евро, а зарплата игрока — до 450 тыс. евро в год.

Как отмечается в материале, Гандипур готов перейти в Российскую премьер-лигу (РПЛ), ему также поступили предложения от клубов второй восьмерки РПЛ. Пока агенты иранца анализируют предложенные варианты.

Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» не стал рассматривать 18-летнего бразильского полузащитника «Фламенго» Лоррана, так как столичный клуб ставит целью покупку готовых сформировавшихся футболистов с минимальными рисками.