СМИ: «Спартак» зимой не стал рассматривать покупку Лоррана

ФК «Спартак» ставит целью покупку готовых сформировавшихся футболистов с минимальными рисками, поэтому не стал рассматривать 18-летнего полузащитника «Фламенго» Лоррана, которым также интересовался ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

Пресс-атташе ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что срыв трансфера Лоррана в команду произошел из-за стремления спортсмена в последний момент поменять условия сделки.

За свою карьеру в «Фламенго» Лорран успел забить два гола и сделать три результативных передачи в 35 матчах. Его соглашение с клубом будет действовать до декабря 2029 года. Портал Transfermarkt оценил стоимость полузащитника в 12 млн евро.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин назвал своей главной профессиональной мечтой возвращение к официальным международным соревнованиям, а личной — рождение сына.