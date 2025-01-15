Именитые хоккеисты сыграют с жителями Подольска 18 января
Фото - © Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Городской округ Подольск 18 января примет первую в наступившем году игру команды «Легенды хоккея» с любительской сборной местных жителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Данная встреча состоится в рамках четвертого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По сложившейся многолетней традиции все игры проекта проходят на хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий было принято решение провести матч в Подольске в Ледовом дворце «Витязь».
На первую игру в 2025 году капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выведет свою команду в боевом составе. На лед выйдут: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.
Кроме того, к именитым игрокам присоединится ведущая телеканала «Матч ТВ» Наталья Кларк, артисты театра и кино, звезды сериала «Молодежка» Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.
Тренером «Легенд хоккея» на протяжении вот уже четырех сезонов проекта является двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.
Болельщики на трибунах смогут насладиться ледовым противостоянием под «живое» комментаторское сопровождение в исполнении спортивного журналиста, депутата Московской областной Думы Олега Жолобова.
Также по доброй традиции перед началом гала-матча для юных хоккеистов округа пройдет мастер-класс от Сергея Конькова. Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделится со спортсменами секретами хоккейного мастерства. Кроме того, гости мероприятия смогут принять активное участие в викторине и розыгрышах призов с автографами именитых игроков.
С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья, игры суммарно собрали более 45 тыс. болельщиков.
Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.
«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.