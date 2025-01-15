Именитые хоккеисты сыграют с жителями Подольска 18 января

Городской округ Подольск 18 января примет первую в наступившем году игру команды «Легенды хоккея» с любительской сборной местных жителей, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Данная встреча состоится в рамках четвертого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По сложившейся многолетней традиции все игры проекта проходят на хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий было принято решение провести матч в Подольске в Ледовом дворце «Витязь».

​На первую игру в 2025 году капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов выведет свою команду в боевом составе. На лед выйдут: олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, серебряный призер чемпионата мира Александр Гуськов, двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.

​Кроме того, к именитым игрокам присоединится ведущая телеканала «Матч ТВ» Наталья Кларк, артисты театра и кино, звезды сериала «Молодежка» Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

Тренером «Легенд хоккея» на протяжении вот уже четырех сезонов проекта является двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

​Болельщики на трибунах смогут насладиться ледовым противостоянием под «живое» комментаторское сопровождение в исполнении спортивного журналиста, депутата Московской областной Думы Олега Жолобова.

​Также по доброй традиции перед началом гала-матча для юных хоккеистов округа пройдет мастер-класс от Сергея Конькова. Двукратный обладатель Кубка Гагарина поделится со спортсменами секретами хоккейного мастерства. Кроме того, гости мероприятия смогут принять активное участие в викторине и розыгрышах призов с автографами именитых игроков.

​С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья, игры суммарно собрали более 45 тыс. болельщиков.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».​

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.