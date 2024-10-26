Игроки «Спартака» лишаются 1 тыс евро за каждую поездку на самокате

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Mash: ФК «Спартак» штрафует своих футболистов на 1 тыс евро за езду на самокате

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» ввело запрет для спортсменов на езду на электрических самокатах. За одно нарушение их штрафуют на 1 тыс. евро, сообщает Mash .

В контрактах футболистов с клубом появился новый пункт, регулирующий то, какие действия запрещены. До этого спортсменам запрещали только ездить на горнолыжные курорты или заниматься дайвингом.

Сейчас футболистам запрещено ездить на электрических самокатах. Ограничения касаются не только Москвы, но и любой территории. Штраф составит 1 тыс. евро.

Ранее легенда «Спартака» Виктор Ноздрин умер на футбольном поле. Это произошло перед началом матча.