IAU отказалась признать мировой рекорд Заборского из‑за демонстрации флага РФ
Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) отказалась признать мировой рекорд, установленный россиянином Иваном Заборским. Причиной стала демонстрация российского триколора спортсменом, сообщает пресс‑служба организации.
В мае Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции». В рамках шестидневного забега россиянин преодолел расстояние 1047,5 км, побив прошлый мировой рекорд бельгийца Матье Бонна (1045,5 км). Финишировал Заборский с флагом РФ и под аплодисменты организаторов и участников забега.
«IAU ожидает, что все мероприятия под эгидой организации будут соответствовать нашей позиции и без допуска российских и белорусских спортсменов к участию, кроме тех, кто признан нейтральными спортсменами», — говорится в сообщении ассоциации.
В IAU добавили, что участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под флагом своей страны не будет засчитано и не войдет в список рекордов организации.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов на участие в отборе к Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Россияне допущены в нейтральном статусе.