IAU отказалась признать мировой рекорд Заборского из‑за демонстрации флага РФ

В мае Заборский стал победителем ультрамарафона «6 дней Франции». В рамках шестидневного забега россиянин преодолел расстояние 1047,5 км, побив прошлый мировой рекорд бельгийца Матье Бонна (1045,5 км). Финишировал Заборский с флагом РФ и под аплодисменты организаторов и участников забега.

«IAU ожидает, что все мероприятия под эгидой организации будут соответствовать нашей позиции и без допуска российских и белорусских спортсменов к участию, кроме тех, кто признан нейтральными спортсменами», — говорится в сообщении ассоциации.

В IAU добавили, что участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под флагом своей страны не будет засчитано и не войдет в список рекордов организации.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов на участие в отборе к Олимпийским играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии. Россияне допущены в нейтральном статусе.