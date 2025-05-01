Хоккейный матч в Саратове завершился массовой дракой

В Саратове во время матча Национальной молодежной хоккейной лиги произошла массовая драка, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованном видео видно, как сначала потасовка начинается между несколькими игроками. Затем в драку вмешиваются остальные игроки, в том числе и запасные, а также арбитры. При этом находящиеся на трибунах зрителей поддерживали дерущихся.

Отмечается, что драка произошла во время матча плей-офф между «Кристаллом» из Саратова и «Гранитом» из Подмосковья.

Ранее на кладбище в Зеленокумске Ставропольского края произошла драка между группой цыган и несколькими полицейскими.