Хоккеисты из Мытищ завоевали серебро этапа Кубка России

Команда «Академия Атлант» из Мытищ заняла второе место на третьем этапе всероссийских соревнований «Кубок России» среди юношей до 16 лет, который завершился 5 марта в Казани. Турнир прошел на «Татнефть Арене», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В группе «А3» соперниками подмосковной команды стали московские «Динамо» и «МАХ», казанский «Ак Барс», тольяттинская «Лада» и «Адмирал» из Владивостока. Основная борьба за призовые места развернулась между представителями столичного региона, и именно их очные встречи определили итоговое положение команд.

«Академия Атлант» уверенно обыграла «Ладу» со счетом 3:0, «Адмирал» — 6:0 и «Ак Барс» — 5:2. Победа над «Московской Академией Хоккея» со счетом 4:3 позволила мытищинцам претендовать на лидерство, однако поражение от «Динамо» 0:2 оставило команду на втором месте в турнирной таблице.

«Ледовый дворец «Арена Мытищи» — визитная карточка округа, это место, где выросло не одно поколение чемпионов. Хоккейная «Академия Атлант» по праву считается одной из лучших в стране», — отметила глава городского округа Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.