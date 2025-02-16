Губернатор Воробьев: в Подмосковье строятся новые объекты для спорта

В Московской области продолжают делать спорт более доступным для жителей. Для этого возводятся новые объекты и ремонтируются уже имеющиеся, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

В 2025 году есть ряд планов. Например, готовят к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в Раменском. Он начнет функционировать весной. На объекте появятся корты для бадминтона, медицинский блок, комнаты для тренеров, конференц-зал. Территорию вокруг благоустроят. Также создадут зоны для отдыха, отметил губернатор Подмосковья.

Еще будут введены два новых ФОКа. Один физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Лобне. Там будут раздевалки, душевые, тренажерный и спортивный залы, а также кафе и медицинский блок. Появится парковка, зоны для отдыха и площадка для детей, сообщил Воробьев.

Второй ФОК с универсальным спортзалом будет введен в Бронницах. Там возведут трибуны на 100 человек. Появятся залы силовой подготовки и для занятий фитнесом. Также на территории появятся буфет и медицинский блок. Будут парковочные места и зоны для отдыха, добавил губернатор Московской области.

После реконструкции будет открыта Клинская школа олимпийского резерва. Там проведут ремонт манежа с трибунами для занятий легкой атлетикой. Также реконструируют бассейн, тренажерный, спортивный залы. Будут возведены корты для занятий теннисом. Территорию вокруг благоустроят, подчеркнул Воробьев.

Еще откроется после реконструкции стадион «Спартак» в Луховицах. Там возведут трибуну вместимостью в 1,5 тыс. человек. Появятся навес от осадков, дорожки для бега. Будет обновлено футбольное поле и спортплощадка. В здании создадут спортивный, тренажерный залы. Заработают тренерские комнаты, раздевалки, душевые, заявил губернатор Подмосковья.

Также после реконструкции откроется спортивный комплекс «Старт» в Реутове. Там появятся залы адаптивной гимнастики, тренажерный. Заработают раздевалки с душевыми. Будет кафе, зал для проведения конференций. Появится медицинский блок и номера для гостей. На футбольном поле планируют поменять покрытие, сделают обогрев. Еще возведут трибуну, которая рассчитана на 1 тыс. человек. Появятся парковка, а также стоянка для автобусов. Территория вокруг будет благоустроена.