Грепплингисты из Раменского округа отобрались на Первенство Европы

Воспитанники спортивной школы «Авангард» поселка Ильинский показали выдающиеся результаты на Всероссийских соревнованиях по грепплингу в Наро-Фоминске 8–9 февраля и отобрались в сборную России для участия в Первенстве Европы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Культурно-спортивном комплексе «Нара» города Наро-Фоминска прошли масштабные Всероссийские соревнования по грепплингу, на которых определялся состав сборной команды России для участия в предстоящем Первенстве Европы по этому виду единоборств.

Более 850 спортсменов из всех регионов страны приняли участие в турнире, разделившемся на две дисциплины: грепплинг и грепплинг-ги (борьба в кимоно). Победители и призеры соревнований получили право представлять Россию на европейском первенстве.

Раменский округ Подмосковья на турнире представляли воспитанники спортивной школы «Авангард» из поселка Ильинский. В упорной борьбе им удалось завоевать сразу четыре медали, причем в двух дисциплинах.

В категории грепплинг золотые медали выиграли Алиса Голубь и Артем Бикмурзин. В грепплинге-ги Алиса Голубь стала серебряным призером, а Артем Бикмурзин вновь поднялся на высшую ступень пьедестала.

Благодаря этим выдающимся результатам юные раменские спортсмены вошли в состав сборной России и получили возможность побороться за награды Первенства Европы по грепплингу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.