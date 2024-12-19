Горнолыжный клуб Гая Северина в Подмосковье открывает новый сезон 20 декабря

сегодня в 17:37

Одно из главных мест активного зимнего отдыха для жителей Подмосковья — горнолыжный клуб Гая Северина — открывает новый сезон катания 2024/2025. Уже в эту пятницу, 20 декабря, здесь заработают три горнолыжные трассы и вся необходимая инфраструктура, сообщает пресс-служба администрации Раменского горокруга.

С пятницы здесь начнут работу трассы «Звезда», «Учебная» и «Инструкторская».

Для удобства гостей будут открыты пункт проката снаряжения, ски-сервис для обслуживания личного инвентаря, начнут работать инструкторы. Также посетители смогут перекусить в кафе шале или кофейне.

В первый день, 20 декабря, клуб будет работать с 12:00 до полуночи. 21 и 22 декабря часы работы расширятся — с 9:00 до 00:00. При этом трасса «Звезда» откроется уже в 8:00 для ранних посетителей.

Горнолыжный клуб Гая Северина ежегодно привлекает тысячи любителей зимних видов спорта из Москвы, Подмосковья и других регионов. Здесь созданы все условия для комфортного активного отдыха на свежем воздухе.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.