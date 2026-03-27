Гонки на тракторах признают официальным видом спорта в Самарской области

В 2026 году в Самарской области официально аккредитованы 133 вида спорта, включая скоростную скакалку и готовящиеся к признанию гонки на тракторах, сообщает АиФ в Самаре .

Министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская рассказала, что в региональный реестр вошли как традиционные, так и новые дисциплины. Официальный статус получили перетягивание каната и северная ходьба, по которым уже проходят турниры.

«Любимый элемент подготовки боксеров, легкоатлетов и борцов — скакалка — это тоже теперь отдельный вид спорта. Называется он „скоростная скакалка“ и по нему проводятся соревнования», — рассказала Рогожинская.

Активно развиваются цифровые направления — компьютерный спорт и фиджитал-дисциплины. По данным Федерации компьютерного спорта России, появилась новая дисциплина, связанная с работой искусственного интеллекта.

«Наши спортсмены выступают успешно, и пока еще конкуренция не столь высока. Виды молодые, а у нас очень хорошие технические вузы, которые такие специальности готовят», — поделилась министр.

К официальному признанию готовятся и элементы сельских спартакиад — соревнования дояров, косарей и гонки на тракторах. По словам министра, такие турниры проходят на региональном уровне, а лучшие участники выступают в финале Всероссийских сельских игр.

