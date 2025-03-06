Главный тренер сборной России по футболу рассказал, о чем мечтает

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поделился своими мечтами в жизни и профессии, сообщает Metaratings.ru .

В марте команда сыграет с Замбией в Москве. На 6 июня запланирован матч с Нигерией на домашнем поле, а на 10 июня — выездная игра с Белоруссией. С 2022 года сборная РФ не участвует в международных турнирах по футболу.

«Возвращение к официальным международным соревнованиям», — ответил тренер на вопрос о главной мечте в спорте.

Самой желанной личной мечтой Карпин назвал рождение сына.

С декабря 2017 года по август 2021 года и с марта 2022 года по февраль 2025 года Карпин тренировал «Ростов». Летом 2021 года он был назначен главным тренером сборной России.

Между тем президентов федераций футбола Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей начали проверять по подозрению в растрате грантов и субсидий от государства на развитие детского спорта.