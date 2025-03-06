Глав 4 региональных федераций футбола заподозрили в растрате госсубсидий

Президентов федераций футбола Калужской, Рязанской, Смоленской и Брянской областей начали проверять по подозрению в растрате грантов и субсидий от государства на развитие детского спорта, сообщает Mash .

Формальный повод для проверки — публичная критика федераций со стороны губернаторов и общественников. Они возмущались, почему футбол в регионах совсем не развивается, несмотря на миллионы из бюджета. Теперь за дело взялись отделы по борьбе с экономическими преступлениями и ФСБ.

Сейчас силовики выясняют, как и на что федерации футбола тратили государственные деньги. В Калуге уже нашли несколько подозрительных моментов. Например, у президента местной федерации Игоря Седова обнаружили офисное помещение на улице Суворова, которое он сдавал в аренду фактически самому себе, а по бумагам — той самой ФФ. На этот же адрес зарегистрировано его ЧОП «Авангард», где работают его родственники.

В 2023 году судейская федерация футбола «Центр» выделила калужской федерации 500 тыс. рублей на проект «Школа молодого арбитра», но он так и не был запущен. Подобные странные случаи нашли и в других регионах.

Сам Седов подтвердил правдивость информации про родственников и офис. Он также признал, что число любительских команд в Калуге сократилось вдвое. Остальные обвинения функционер назвал выдумками конкурентов.

Аналогично ситуацию прокомментировали президенты других ФФ.

«Немножко подняли волну, но к чему это приведет, я не знаю. У меня выборы, я — единственный кандидат. Знаю, что такие же моменты есть не только в Калуге, но и в Смоленске», — заявил президент брянской федерации футбола Андрей Артемьев.