Глава Подольска вручил сертификат на 1,5 млн рублей спортшколе по футболу

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин поздравили руководство, тренерский состав и воспитанников спортивной школы по футболу «Витязь» с победой в клубном зачете Юношеской футбольной лиги «Центр» и призовыми местами на всероссийских соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Артамонов отметил лучшего игрока и вручил сертификат на 1,5 млн рублей директору спортшколы по футболу «Витязь» Валерию Волкову.

На всероссийских соревнованиях среди победителей межрегиональных юношеских футбольных лиг в городе Сочи команда футболистов 2008 года рождения завоевала серебряные медали, а 2007-го — бронзовые.

Артамонов вручил медаль и кубок лучшему игроку ЮФЛ Матиасу Никиема. Молодой человек занимается футболом с 4 лет, в «Витязе» — два года. По итогам последнего сезона Матиас также стал лучшим полузащитником и игроком по показателям гол + пас.

«Успехи ребят в столь юном возрасте вызывают гордость и восхищение. Рад, что такие талантливые футболисты представляют Подольск на спортивной арене. Чтобы тренировки проходили еще эффективнее, передал спортшколе денежный сертификат на 1,5 млн рублей. Уверен, что новое оборудование и экипировка, которые будут приобретены на эти средства, помогут ребятам на их спортивном пути», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.