Глава Подольска поздравил чемпиона России по кикбоксингу с победой

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил мастера спорта международного класса Бориса Шикунова, который взял золото на Чемпионате России в дисциплине лоу-кик в весовой категории до 63,5 килограмм. , передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В гала-финале 26-летний Борис Шикунов победил представителя сборной команды Чеченской Республики Сулимана Бетербиева единогласным решением судей.

Борис занимается кикбоксингом уже восемь лет, тренируется в подольском «Спортивном клубе „Цезарь“. Эта победа открыла для спортсмена возможность в очередной раз выступить на чемпионате мира, который пройдет в 2025 году.

«Поздравляю нашего земляка Бориса Шикунова, завоевавшего титул чемпиона России по кикбоксингу. Уверен, что Борис покажет высокие результаты в дальнейших соревнованиях. Желаю крепкого здоровья и успехов на ринге!» — сказал Артамонов.

Побороться за звание сильнейших, на чемпионат России приехали боксеры из Чеченской республики, Краснодарского края, Перми, Кемерова и других уголков страны. В финальном поединке против Сулимана Бетербиева подольчанин одержал победу в своей весовой категории, продемонстрировав отличную технику и тактическое мастерство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.