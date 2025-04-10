Глава Минспорта РФ Дегтярев поддержал возврат пива на российские стадионы

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев поддержал возвращение продажи пива на стадионах в России. Он аргументировал позицию тем, что реализация этого товара даст дополнительные деньги для развития спорта в государстве, сообщает « Интерфакс ».

Дегтярев считает, что вернуть пиво на российские стадионы «можно и нужно». По его мнению, напиток — часть мероприятия, «культура боления».

Глава Минспорта добавил, что во время продажи пива на Чемпионате мира по футболу в РФ в 2018 году на стадионах разрешили реализовывать этот напиток. Тогда атмосфера была позитивной. Инцидентов не случалось.

В феврале сообщалось, что законопроект о разрешении продажи пива на стадионах в РФ могут рассмотреть в Госдуме.