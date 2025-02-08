На российских стадионах могут вновь разрешить пить пиво

Законопроект о разрешении продажи пива на российских стадионах могут рассмотреть во время второго чтения в Госдуме. За возвращение алкогольного напитка на территорию спортобъектов высказались все спортивные лиги, Минспорта и экономический блок, против были только в Минздраве, сообщает Mash .

Изначально там резко высказывались в адрес идеи о возобновлении продаж пива на стадионах. Однако, по словам депутата Госдумы Дмитрия Свищева, на последнее письмо в Минздраве ответили, что если все согласны с инициативой, то вопрос можно обсудить во время второго чтения.

Конечный результат зависит от решения комитета по физкультуре и спорту. Если там поддержат идею возобновить продажу пива на стадионе, то законопроект подготовят и вынесут на обсуждение.

Законопроект о розничной торговле пивом на стадионах во время футбольных матчей приняли в первом чтении еще в декабре 2019 года.