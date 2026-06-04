Гимнаст из Наро-Фоминского округа выиграл золото в Сочи

Гимнаст Григорий Никоноров из Наро-Фоминского округа завоевал золотую медаль фестиваля «ВТБ Лига гимнастики 2026» в Сочи. Итоги соревнований подвели 3 июня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанник спортивной школы «Трудовые резервы» выступил по программе первого юношеского разряда. Спортсмен продемонстрировал высокую технику, гибкость и координацию, а также чистое исполнение сложных элементов. Судьи отметили стабильность его выступлений во всех дисциплинах многоборья.

Благодаря уверенному прохождению всех видов программы гимнаст показал лучший результат и опередил соперников в итоговом зачете. Победа стала результатом системной подготовки и регулярных тренировок.

Администрация округа поздравила Григория Никонорова с заслуженной наградой, а также поблагодарила его тренера Константина Блошенко за профессиональную работу и вклад в подготовку спортсмена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.