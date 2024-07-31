В среду, 31 июля, подмосковные «Химки» сыграют с «Оренбургом» в матче 1-го тура группового этапа Кубка России по футболу. Встреча пройдет в Химках и начнется в 16:00 по московскому времени, сообщает kp.ru .

Транслировать встречу будут сервис «Кинопоиск» и телеканал «Матч ТВ».

Примечательно, что в рамках Кубка страны «Оренбург» и «Химки» встречались всего однажды — тогда победу одержал подмосковный клуб со счетом 2:1. Также команды восемь раз встречались в матчах других турниров.

Ранее женская сборная Подмосковья завоевала 1-е место на первенстве России по футболу. Спортсменки из Московской области взяли золото на турнире среди юниорок до 19 лет.