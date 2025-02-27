Гандбольный клуб «Чеховские медведи» прошел в «Финал четырех» кубка России

Подмосковные гандболисты команды «Чеховские медведи» одержали уверенную победу над ставропольским клубом «ВиктОр» и обеспечили себе место в «Финале четырех» кубка России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ответный матч ¼ финала Кубка России прошел на домашней арене соперников в Ставрополе. Подмосковные спортсмены обыграли «ВиктОр» со счетом 26:32 (10:17). Первый матч «Чеховские медведи» провели на домашней арене Дворца спорта «Олимпийский» им. В. С. Максимова 19 февраля, где обыграли ставропольцев на 3 мяча.

«Несмотря на то, что мы выиграли с внушительным счетом, игра была довольно сложная. Команда из Ставрополя всегда хорошо готовится, разбирает наши игры. Несколько вариантов, которые мы готовили, получились, но надо еще поработать, чтобы команда была более мобильная и более комфортно управляемая в смене игры противника. Я думаю, что по физической подготовке наша команда была лучше, чем команда Ставрополя», — сказал после игры главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов.

В «Финал четырех» Кубка России вышли команды «Чеховские медведи» (Московская область), СКИФ (Краснодар), ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург). Место и дата проведения полуфинальных и финальных матчей определится позднее.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.