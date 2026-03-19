Футзалисты из Мытищ вышли в восьмерку на первенстве России

Команда юношей 2014 года рождения из Мытищ вошла в число восьми сильнейших на первенстве России по футзалу, которое прошло в Нижнем Новгороде 19 марта. Подмосковные спортсмены успешно выступили в групповом этапе и дошли до четвертьфинала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда спортивной школы «ЦДЮС» представляла Московскую область в статусе чемпиона региона. В областном первенстве мытищинцы одержали 18 побед в 18 матчах, однако на всероссийском уровне конкуренция оказалась значительно выше — за медали боролись сильнейшие футзальные школы страны.

На групповом этапе подопечные Сергея Балабони обыграли ярославский «Демиург» со счетом 4:3 и команду «Стремление» из Архангельской области — 4:1, а также сыграли вничью 2:2 с МФК «Тюмень». Эти результаты позволили уверенно выйти в четвертьфинал.

В матче за выход в полуфинал мытищинцы встретились с командой «Хакасия» из Абакана. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти соперник оказался точнее. Таким образом, не потерпев ни одного поражения в основное время по ходу сезона, команда «ЦДЮС» остановилась на стадии четвертьфинала и вошла в восьмерку сильнейших в стране.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.