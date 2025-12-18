Футбольная школа «Кристалл-Восток» признана лучшей в Подмосковье в 2025 году

В Электростали 17 декабря прошло торжественное закрытие футбольного сезона спортивной школы олимпийского резерва «Кристалл-Восток», которая заняла первое место в клубном зачете первенства Московской области и признана лучшей школой региона 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ДК имени Карла Маркса состоялось мероприятие, посвященное итогам футбольного сезона спортивной школы олимпийского резерва «Кристалл-Восток». Футбольное отделение школы насчитывает более 450 воспитанников от 5 до 17 лет, с которыми работают девять профессиональных тренеров.

Главным событием стало объявление о победе школы в клубном зачете первенства Московской области. Команды 2011 и 2012 годов рождения завоевали серебро, а команды 2008, 2010 и 2015 годов рождения — бронзу на областных соревнованиях. Все призеры получили кубки и медали областной федерации футбола.

В этом году в школе появилась первая команда девочек, которая уже добилась первых успехов. Также впервые в отделении организовали занятия по спорту глухих. Команда приняла участие в первенстве России в составе сборной Московской области и завоевала бронзу, а восемь спортсменов вошли в молодежную сборную России по спорту глухих.

На сцене чествовали спортсменов, тренеров и родителей, чья поддержка стала важной частью достижений школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.