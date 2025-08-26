Футболисты Жуковского разыграют Кубок главы в рамках Дня города

сегодня в 14:34

В эти выходные в округе Жуковский пройдут два спортивных мероприятия, посвященных 78-летию городского округа Жуковский. День города в Жуковском пройдет 29, 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба администрации округа.

30 августа в 9:00 стартует праздничный забег. Место старта — от стадиона «Метеор».

Начало регистрации с 8:30. Регистрация обязательна. Участникам предлагается на выбор две дистанции: 2 километра и 5 километров.

За справками обращайтесь по телефону: 8 (495) 556-85-28.

Также на стадионе «Метеор» пройдет второе спортивное мероприятие в рамках празднования Дня города Жуковского.

В 11:00 стартует турнир по футболу на Кубок Главы городского округа, посвященный Дню города.

Адрес проведения: ул. Пушкина, дом № 3. Поле с естественным травяным покрытием.

Сбор и регистрация участников начнется в 10:00, вход свободный.

Возрастные ограничения 6+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.