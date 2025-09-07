сегодня в 18:08

Футболистка «Крыльев Советов» потеряла сознание во время матча со «Спартаком»

Защитник женского самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Анна Пешкова потеряла сознание во время матча, сообщает ТАСС .

Инцидент произошел в конце первого тайма гостевого матча 20-го тура чемпионата России против столичного «Спартака». 20-летнюю футболистку экстренно госпитализировали после оказания первой помощи.

Позднее пресс-служба «Крыльев Советов» объявила, что Пешкова пришла в себя. Спортсменке предстоит пройти полное медицинское обследование.

Ранее в Бразилии в матче по мини-футболу вратарь отбил мяч корпусом, затем прошел несколько метров и потерял сознание. Спортсмена госпитализировали, но врачи оказались бессильны.