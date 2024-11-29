Футболиста Франческо Тотти обвинили в неуплате налогов

Римский суд выдвинул подозрение Тотти в уклонении от уплаты налогов. Бывший капитан «Ромы» скрыл номер НДС, который нужен, чтобы задекларировать прибыль от рекламных контрактов и публикаций на страницах в социальных сетях.

Сначала Тотти был должен налоговой всего несколько тысяч евро. Однако он не вернул эту сумму. Из-за начисления процентов, пеней, она выросла. К тому же итальянские силовики нашли доказательства других возможных махинаций футболиста.

С 9 по 13 декабря Тотти встретится с прокурором Рима. Не исключено, что футболист вернется на поле, чтобы заработать деньги на покрытие долга.

Ранее сообщалось, что блогер Асхаб Тамаев должен ФНС более 1,2 млн рублей.