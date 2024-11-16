Mash: блогер Асхаб Тамаев должен ФНС больше 1,2 млн рублей

У известного блогера Асхаба Тамаева появился долг перед налоговой в размере 1,2 млн рублей. Если он не оплатит его, то столкнется с блокировкой счетов, сообщает Mash .

У Тамаева есть статус индивидуального предпринимателя. ИП было открыто в начале 2024 года. Виды деятельности — продажа рекламы, недвижимости, консультации по коммерческим вопросам и проведение развлекательных мероприятий.

Деньги Тамаев на ИП принимал, однако налоги не платил. У него скопился долг в размере 1,2 млн рублей перед ФНС. Вместо того, чтобы оплатить эту сумму, блогер ищет обходные пути решения ситуации.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала Тамаева скамером. Также она сказала, что мужчина не уважает ислам.