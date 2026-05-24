Футболист «Спартака» разбил выигранный кубок России

сегодня в 21:12

Футболист московского «Спартака» Пабло Солари разбил Кубок России. Аргентинский полузащитник фотографировался с трофеем на фоне трибуны с болельщиками и совершил неаккуратное движение.

В результате стеклянный трофей практически разлетелся на осколки. Команда получила его меньше часа назад за победу в суперфинале Кубка России.

Основное время игры с «Краснодаром» завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался «Спартак» (4:3). Игра проходила в Москве на стадионе «Лужники».

