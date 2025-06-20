Футболист Кокорин может скоро вернуться в Россию для игры в ФК «Сочи»

Футболист Александр Кокорин может в ближайшем будущем приехать в РФ. Он рассматривает возможность перехода в ФК «Сочи», который попал в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает SHOT .

Футбольный клуб из Кипра «Арис», который в мае сообщил о продлении контракта с Кокориным до 2026 года, может отпустить его в РФ. Один из возможных российских клубов, куда игрок может пойти, — ФК «Сочи». Команда снова попала в РПЛ.

Кокорин уже играл в ФК «Сочи» в 2019 году. Тогда у него был один из наиболее эффективных отрезков в чемпионате РФ.

Ранее Кокорин назвал чемпионат России «говном». Спортсмен отметил, что в один момент «очень хорошие иностранцы» начали уходить из РПЛ, но их никем не заменили.